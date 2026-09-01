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        541. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri, 4-6 Eylül'de Adana'da düzenlenecek

        Adana'da organize edilecek 541. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri, 4-6 Eylül'de Karaisalı ilçesindeki Kızıldağ Yaylası'nda yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 14:12 Güncelleme:
        541. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri, 4-6 Eylül'de Adana'da düzenlenecek

        Adana'da organize edilecek 541. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri, 4-6 Eylül'de Karaisalı ilçesindeki Kızıldağ Yaylası'nda yapılacak.

        Karaisalı Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, yayladaki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, güreşin gelecek nesillere aktarılmasının en önemli görevlerden biri olduğunu söyledi.

        Güzel bir organizasyon olmasını temenni eden Bozoğlan, vatandaşları güreşleri izlemeye davet etti.

        Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek ise er meydanında sporcuların, büyük ödüller için kıyasıya rekabet edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Aylardır tüm paydaşlarımız ve ekibimizle hazırlanarak 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda Azerbaycan, Çeçenistan, Gürcistan, İran, Özbekistan ve ülkemizin dört bir yanından 1000'i aşkın sporcumuzu ve güreşseveri ağırlamaya hazırız. Üç gün sürecek etkinlik programı sadece güreş müsabakalarıyla sınırlı kalmayıp tam bir yayla şenliği havasında, inanç, kültür ve sporla bir arada geçecektir."

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        Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nin milli mirasın asırlardır yaşayan simgesi olduğunu anlattı.

        Seçkin pehlivanların da yer alacağı "dev bir şölen" düzenleneceğini dile getiren Uludağ, "Kızıldağ'ın, Adana'mızın ve ata sporumuzun marka değerini artıracak bu büyük kültür şölenine Sarıçam Belediyesi olarak yıllardır ana sponsor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Er meydanında kol bağlayacak bütün pehlivanlarımıza başarılar diliyor, hemşehrilerimizi ve güreşseverleri bu büyük heyecana ortak olmaya, Kızıldağ'a davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        MHP Adana İl Başkanı Hakan Yıldırım da sporculara başarı diledi.

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        - Yaklaşık 1000 güreşçi katılacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adana Valiliği ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleriyle, Karaisalı Belediyesi ev sahipliğinde ve Sarıçam Belediyesi ana sponsorluğunda 4-6 Eylül'de yapılacak 541. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ne yaklaşık 1000 sporcu katılacak.

        Toplam 974 bin lira para ödülü dağıtılacak organizasyon kapsamında "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlenecek, konserler verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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