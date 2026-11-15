Adana Kültür Yolu Festivali'nde çömlek atölyesi düzenlendi

Adana Müze Kompleksi Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'ndaki atölyede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahip usta öğretici Behiye Asmakaya, geleneksel çömlekçilik kültürünü anlattı, katılımcılar eşliğinde çömlekler yaptı.

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