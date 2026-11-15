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        Adana Kültür Yolu Festivali'nde çömlek atölyesi düzenlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında çömlek atölyesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Adana Kültür Yolu Festivali'nde çömlek atölyesi düzenlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında çömlek atölyesi düzenlendi.

        Adana Müze Kompleksi Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'ndaki atölyede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahip usta öğretici Behiye Asmakaya, geleneksel çömlekçilik kültürünü anlattı, katılımcılar eşliğinde çömlekler yaptı.

        Etkinlikte geleneksel çömlekler sergilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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