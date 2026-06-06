Adana ve Mersin'de özel bir tarihte nikah kıymak isteyen çiftler, "06.06.2026"yı tercih etti.



Adana'da evlilik tarihlerinin akılda kalması için 6 Haziran'a randevu alan çiftler, Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğüne gitti.



Nikah memuru Yunus Alagöz, AA muhabirine, 6 Haziran dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını söyledi.



Bugün için çok sayıda talep aldıklarını belirten Alagöz, "Normal günlere kıyasla bugün biraz daha yoğunuz. Normal şartlarda kapasitemize göre 8-10 arası nikah olmakta ama bugün 06.06.2026 olması itibarıyla 19 nikahımız var." dedi.



Murat Moran ile evlenen Samime Kuş da güzel bir tarihte nikahlarının kıyıldığını ifade ederek, "Bugünü özel olarak seçtik. Ayrıca 6 benim uğurlu sayımdı. Dolayısıyla hem uğurlu sayım olması hem de öyle özel bir gün olması sebebiyle 06.06.2026'yı seçelim diye birlikte karar verdik." diye konuştu.



Damat Murat Moran da hafızalarda unutulmayacak bir gün seçtiklerini kaydetti.



Dünyaevine girenlerden Güler Zengin ve Timuçin Bölükbaşı çifti de nikah tarihlerinin 6 Haziran'da kıyılmasından mutluluk duyduklarını anlattı.



Mersin'de de Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki nikah salonunda 18 çift, nikah tarihi olarak 06.06.2026'yı tercih etti.



Nikah memuru Dilek Yörük, çiftlerin özel olarak bugünü seçtiğini dile getirdi.



Evlenecek çiftlerin özel günleri tercih ettiğini vurgulayan Yörük, "Evlilik yıl dönümlerini unutmamak adına özel bir tarih. Çok yoğunuz, bugün 18 nikah kıyacağız. Bütün nikah memurlarımızın şu an benzer bir yoğunluk yaşadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

