Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana ve Mersin'de nikah daireleri "06.06.2026"da evlenmek isteyenleri ağırladı

        Adana ve Mersin'de nikah daireleri "06.06.2026"da evlenmek isteyenleri ağırladı

        Adana ve Mersin'de özel bir tarihte nikah kıymak isteyen çiftler, "06.06.2026"yı tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 16:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana ve Mersin'de nikah daireleri "06.06.2026"da evlenmek isteyenleri ağırladı

        Adana ve Mersin'de özel bir tarihte nikah kıymak isteyen çiftler, "06.06.2026"yı tercih etti.

        Adana'da evlilik tarihlerinin akılda kalması için 6 Haziran'a randevu alan çiftler, Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğüne gitti.

        Nikah memuru Yunus Alagöz, AA muhabirine, 6 Haziran dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

        Bugün için çok sayıda talep aldıklarını belirten Alagöz, "Normal günlere kıyasla bugün biraz daha yoğunuz. Normal şartlarda kapasitemize göre 8-10 arası nikah olmakta ama bugün 06.06.2026 olması itibarıyla 19 nikahımız var." dedi.

        Murat Moran ile evlenen Samime Kuş da güzel bir tarihte nikahlarının kıyıldığını ifade ederek, "Bugünü özel olarak seçtik. Ayrıca 6 benim uğurlu sayımdı. Dolayısıyla hem uğurlu sayım olması hem de öyle özel bir gün olması sebebiyle 06.06.2026'yı seçelim diye birlikte karar verdik." diye konuştu.

        Damat Murat Moran da hafızalarda unutulmayacak bir gün seçtiklerini kaydetti.

        Dünyaevine girenlerden Güler Zengin ve Timuçin Bölükbaşı çifti de nikah tarihlerinin 6 Haziran'da kıyılmasından mutluluk duyduklarını anlattı.

        Mersin'de de Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki nikah salonunda 18 çift, nikah tarihi olarak 06.06.2026'yı tercih etti.

        Nikah memuru Dilek Yörük, çiftlerin özel olarak bugünü seçtiğini dile getirdi.

        Evlenecek çiftlerin özel günleri tercih ettiğini vurgulayan Yörük, "Evlilik yıl dönümlerini unutmamak adına özel bir tarih. Çok yoğunuz, bugün 18 nikah kıyacağız. Bütün nikah memurlarımızın şu an benzer bir yoğunluk yaşadığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Yeni anayasa referandumla hayat bu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Yeni anayasa referandumla hayat bu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Adana'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Adana'da konuştu:
        Kozan'ı il olma heyecanı sardı Adana'nın Kozan ilçesinin il olma beklentisi...
        Kozan'ı il olma heyecanı sardı Adana'nın Kozan ilçesinin il olma beklentisi...
        Yazıcı: "Yeni anayasa, referandumla hayat bulacaktır" AK Parti Genel Başkan...
        Yazıcı: "Yeni anayasa, referandumla hayat bulacaktır" AK Parti Genel Başkan...
        Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi
        Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi
        Cadde ortasındaki kavga, aile meselesinden çıkmış; taraflar tutuklandı
        Cadde ortasındaki kavga, aile meselesinden çıkmış; taraflar tutuklandı