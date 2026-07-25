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        Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 10 zanlı tutuklandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 10 zanlı tutuklandı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Temmuz'da İnönü Bulvarı'ndaki bir dondurmacı dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda Y.E'nin (29) yaşamını yitirdiği, E.T'nin ise yaralandığı olayla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

        Ekipler düzenledikleri operasyonla silahlı saldırıyı düzenleyen M.B. ile ona yardım eden H.Y, A.S, İ.S, A.S, H.A, S.Ş, E.S, F.G, ve K.A'yı yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        İnönü Bulvarı'ndaki dondurmacı dükkanına M.B. tarafından açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği iş yeri çalışanlarından Y.E. ile E.T. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, Y.E, sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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