Adana'da 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Selahattin Eyyubi Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki PVC atölyesinde 20 Temmuz'da Ali Güloğlu'nun (45) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan S.E, A.E.M. ve F.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. ve A.E.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.