Adana'da 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 01.09.2026 - 11:15 Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı suçlardan hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E'yi Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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