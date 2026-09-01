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        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Adana'da 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı suçlardan hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E'yi Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde gözaltına aldı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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