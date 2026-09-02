Adana'da 17 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 17 yıl hapis cezası bulunan Ö.A'nın yerini tespit etti.

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