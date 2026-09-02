Adana'da 17 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde 17 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 02.09.2026 - 08:30 Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde 17 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 17 yıl hapis cezası bulunan Ö.A'nın yerini tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ö.A. cezaevine gönderildi.
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