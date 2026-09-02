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        Adana'da 17 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 17 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 08:30 Güncelleme:
        Adana'da 17 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 17 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 17 yıl hapis cezası bulunan Ö.A'nın yerini tespit etti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ö.A. cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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