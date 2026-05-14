Adana'da Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki çöpler temizlendi

Adana'da öğrenciler, Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahilde temizlik yaptı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Karataş ilçesindeki sahada "Kıyı Ekosistemi ve Deniz Kaplumbağaları Yaşam Alanı Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.



Etkinliğe katılan üniversite ve ortaokul öğrencileri, deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından olan 22 kilometrelik sahildeki plastik, cam ve ağları topladı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, AA muhabirine, etkinliğin yalnızca bir çevre organizasyonu değil, doğaya karşı sorumlulukları yeniden hatırlatan ve gelecek nesillere bırakılacak çevresel mirasın önemini vurgulayan bilinçlendirme çalışması olduğunu söyledi.



​Akyatan'ın sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, sulak alan ekosistemi, deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapması ve barındırdığı geniş kuş popülasyonuyla yalnızca Adana için değil, ülkenin ve dünyanın doğal mirası açısından kritik bir öneme sahip olduğunu aktaran Yalınız, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.



- "Yavruların çıkışlarını arkadaşlarımız her gün takip edecek"



Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu da deniz kaplumbağalarının 22 kilometrelik sahilin yaklaşık 13 kilometresinde yuva yaptığını ifade etti.



Deniz kaplumbağalarının 1 Haziran-15 Eylül'de alana yuva yaptığını belirten Alioğlu, "Alanın tamamındaki yuvaların sayılması, koruma altına alınması, yuvaların içerisindeki yumurtaların sayılması ve yavruların yuvadan çıkış sayıları kayıt altına alınıp bilimsel olarak kullanılmaktadır." dedi.



Alioğlu, kaplumbağa yavrularının denize ulaşması amacıyla alandaki plastik, cam ve ağların gönüllü öğrenciler tarafından toplandığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Ayrıca buraya gelen öğrenci arkadaşlarımıza, kaplumbağaların yaşam alanları, döngüsü, iklim değişiklikleri ve ışığın etkileri hakkında bilgilendirme yapılacak. 13 kilometrelik alan temizlenecek. Ondan sonra yuvalama esnasında da her gün kontrollerimiz olacak. 1 Haziran itibarıyla yavruların çıkışlarını arkadaşlarımız her gün takip edecek."



- "Doğada diğer canlılarla eşitlik içinde yaşamamız gerekiyor"



Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Emre Çekici de temizlik etkinliğinin önemli bir toplumsal farkındalık çalışması olduğunu belirtti.



Bu tür etkinliklerin artırılması gerektiğini dile getiren Çekici, "Biz insanlar olarak doğanın sahipleri değil, birer parçasıyız. Doğada diğer canlılarla eşitlik içinde yaşamamız gerekiyor. Bu nedenle buradaki etkinliğin doğal sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda gençlerin böyle bir farkındalık kazanması açısından da önemli." diye konuştu.



ÇÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinden Sudenaz Sipan da deniz kaplumbağalarının yuvalama sürecinden önce sahili temizlediklerini anlattı.



Programın sonunda öğrenciler kuş gözlem etkinliğine de katıldı.

