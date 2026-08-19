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        Adana'da baba ve oğlunu silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki kavgada baba ve oğlunu tabancayla öldüren, anneyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 19:52 Güncelleme:
        Adana'da baba ve oğlunu silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki kavgada baba ve oğlunu tabancayla öldüren, anneyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Belediye Evleri Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Aytekin Fil (53) ile oğlu Sinan Fil'i (30) tabancayla vurarak öldürüp, Neslihan Fil'i (48) de yaralayan Mehmet Nuri A'nın (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adana Adli Tıp Birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Mehmet Nuri A, alacak meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada Aytekin Fil ile eşi Neslihan Fil'e tabancayla ateş etmişti.

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        Hafif ticari aracına binip kaçmaya çalışan Mehmet Nuri A, bu sırada araca binerek kendisine müdahale eden çiftin oğlu Sinan Fil'e de ateş açmıştı.

        Hastaneye kaldırılan yaralı çiftten Aytekin Fil kurtarılamamış, zanlının merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta bırakarak kaçtığı araçta da Sinan Fil'in cansız bedeni bulunmuştu.

        Polis ekipleri, kaçan zanlıyı saklandığı ikamette yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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