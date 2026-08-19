Adana'da baba ve oğlunu silahla öldüren zanlı tutuklandı

Hastaneye kaldırılan yaralı çiftten Aytekin Fil kurtarılamamış, zanlının merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta bırakarak kaçtığı araçta da Sinan Fil'in cansız bedeni bulunmuştu.

Hafif ticari aracına binip kaçmaya çalışan Mehmet Nuri A, bu sırada araca binerek kendisine müdahale eden çiftin oğlu Sinan Fil'e de ateş açmıştı.

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Mehmet Nuri A, alacak meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada Aytekin Fil ile eşi Neslihan Fil'e tabancayla ateş etmişti.

Belediye Evleri Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Aytekin Fil (53) ile oğlu Sinan Fil'i (30) tabancayla vurarak öldürüp, Neslihan Fil'i (48) de yaralayan Mehmet Nuri A'nın (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki kavgada baba ve oğlunu tabancayla öldüren, anneyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.

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