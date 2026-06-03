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        Adana'da babasının tabancayla vurarak öldürdüğü gencin cenazesi defnedildi

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sokakta tartıştığı babası tarafından tabancayla vurularak öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 13:22 Güncelleme:
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        Adana'da babasının tabancayla vurarak öldürdüğü gencin cenazesi defnedildi

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde sokakta tartıştığı babası tarafından tabancayla vurularak öldürülen gencin cenazesi toprağa verildi.

        Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde dün tartıştığı emekli polis memuru babası F. Kayhan'ın (52) tabancayla ateş açması sonucu vurularak yaşamını yitiren Ahmet Kaan Kayhan'ın (23) cenazesinin, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemi tamamlandı.

        Kayhan'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Kozan ilçesine götürüldü.

        İlçedeki Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından gencin cenazesi defnedildi.

        Cenaze törenine, Kayhan'ın yakınlarının yanı sıra MHP İl Başkan Yardımcısı Veysel Kokaçya ve Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu da katıldı.

        Öte yandan orman işçisi olarak görev yapan Ahmet Kaan Kayhan'ın 8 Ağustos 2025'te Kozan ilçesinden çıkan orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu ve ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu bulunduğu öğrenildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı F. Kayhan'ın emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

        - Olay

        Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde dün emekli polis memuru F. Kayhan ile oğlu Ahmet Kaan Kayhan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmada Ahmet Kaan Kayhan, bıçak ve sopayla saldırmaya çalıştığı babası tarafından tabancayla vurularak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Baba Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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