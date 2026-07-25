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        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 04:01 Güncelleme:
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren şüpheli yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

        Kışla Mahallesi'nde bulunan bir sitede, boşanma aşamasındaki H.M.K. (40) ile eşi H.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        İddiaya göre, tartışmanın ardından H.K, uyuduğu sırada eşi H.M.K'ye tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, H.M.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinden kaçan şüpheli H.K. kısa sürede yakalandı.

        H.M.K'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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