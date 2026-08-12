Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan 2 çocuğu arama çalışması sürüyor

Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde dün serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren Salih Rami ile arkadaşı Simar Süleyman'ın gözden kaybolmaları üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

Nehir ve çevresinde botla arama gerçekleştiren ekipler dronla da bölgeyi tarıyor.

Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde dün serinlemek için girdikleri nehirde kaybolan Suriye uyruklu Salih Rami (12) ile arkadaşı Simar Süleyman'ın (10) bulunması için AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Adana'da Ceyhan Nehri'ne giren ve kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

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