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        Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan 2 çocuğu arama çalışması sürüyor

        Adana'da Ceyhan Nehri'ne giren ve kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Adana'da Ceyhan Nehri'nde kaybolan 2 çocuğu arama çalışması sürüyor

        Adana'da Ceyhan Nehri'ne giren ve kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

        Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde dün serinlemek için girdikleri nehirde kaybolan Suriye uyruklu Salih Rami (12) ile arkadaşı Simar Süleyman'ın (10) bulunması için AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

        Nehir ve çevresinde botla arama gerçekleştiren ekipler dronla da bölgeyi tarıyor.

        Dalgıç polisler de nehirde arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde dün serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren Salih Rami ile arkadaşı Simar Süleyman'ın gözden kaybolmaları üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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