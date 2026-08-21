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        Adana'da çıkan yangında 600 saman balyası ve bir römork yandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 600 saman balyası ile bir römork yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 02:08 Güncelleme:
        Adana'da çıkan yangında 600 saman balyası ve bir römork yandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 600 saman balyası ile bir römork yandı.

        Çanaklı Mahallesi Gazi Ramazan Sokak'ta Akif Erdinç'e ait bahçede, saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterirken, söndürme çalışmalarına iş makineleriyle destek verildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 600 saman balyası ve bir römork yandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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