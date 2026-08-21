Adana'da çıkan yangında 600 saman balyası ve bir römork yandı

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 600 saman balyası ve bir römork yandı.

Çanaklı Mahallesi Gazi Ramazan Sokak'ta Akif Erdinç'e ait bahçede, saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 600 saman balyası ile bir römork yandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.