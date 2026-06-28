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        Adana'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 17:37 Güncelleme:
        Adana'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Adana'nın Feke ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Gedikli Mahallesi'nde İ.G'ye ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

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