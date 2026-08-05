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        Adana'da düğünde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 14 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düğünde tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Adana'da düğünde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 14 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düğünde tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.

        Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık A.B. (38), müşteki U.A. (26) ve avukatlar katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, Yenibey Mahallesi'nde 9 Ekim 2025'te yapılan düğünde sanığın, tartıştığı U.A'yı bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtığını anlattı.

        "Akıl sağlığının yerinde olmadığını" beyan eden sanığın, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alındığını belirten savcı, kurul tarafından hazırlanan ve dosyaya eklenen raporda "cezai ehliyetinin tam olduğu" bildirilen A.B'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        A.B. ise savunmasında husumetlisi U.A'nın düğünde kendisine sataştığını iddia ederek, "U.A'nın elindeki tabancayı görünce yanımdaki bıçakla kendimi korumak istedim. Bıçağı rastgele salladım, hedef gözetmedim. Olay günü de alkollüydüm." dedi.

        Müşteki U.A. ise elinde tabanca olmadığını öne sürerek, "Sanığın beyanları yalandır. Bıçakla beni boğazımdan ve bacağımdan yaraladı. Olay yerinden kaçmak istediğimde arkamdan koşarak bana bıçakla vurmaya çalıştı. Sanıktan şikayetçiyim ve cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdığı A.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde düğünde tartıştığı U.A'yı bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan A.B. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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