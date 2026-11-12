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        Adana'da evli çiftin düğün takılarını ve paralarını çalan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evli çiftin evinden düğünlerinde takılan altınları ve biriktirdikleri parayı çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Adana'da evli çiftin düğün takılarını ve paralarını çalan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evli çiftin evinden düğünlerinde takılan altınları ve biriktirdikleri parayı çalan 2 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde Ahmet Kaya'ya (28) ait daireden 9 Kasım'da yapılan hırsızlığın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliden 2'sinin kimliğini tespit etti.

        Osmaniye'de ikamet ettikleri belirlenen Yeter U. ve Gökçe D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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        - Olay

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki üç katlı müstakil binanın ikinci katında bulunan Ahmet Kaya'ya (28) ait daireden 9 Kasım'da, düğününde takılan bir miktar altın ile biriktirdiği para çalınmıştı. Ev sahibi Ahmet Kaya'nın şikayeti üzerine polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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