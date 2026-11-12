Adana'da evli çiftin düğün takılarını ve paralarını çalan 2 zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evli çiftin evinden düğünlerinde takılan altınları ve biriktirdikleri parayı çalan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evli çiftin evinden düğünlerinde takılan altınları ve biriktirdikleri parayı çalan 2 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Ahmet Kaya'ya (28) ait daireden 9 Kasım'da yapılan hırsızlığın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliden 2'sinin kimliğini tespit etti.
Osmaniye'de ikamet ettikleri belirlenen Yeter U. ve Gökçe D. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
- Olay
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki üç katlı müstakil binanın ikinci katında bulunan Ahmet Kaya'ya (28) ait daireden 9 Kasım'da, düğününde takılan bir miktar altın ile biriktirdiği para çalınmıştı. Ev sahibi Ahmet Kaya'nın şikayeti üzerine polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.
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