Adana'da heyelan nedeniyle kapanan Feke-Kozan kara yolu ekiplerce açıldı
Adana'da, heyelan nedeniyle kapanan Feke-Kozan kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Giriş: 13.06.2026 - 17:35 Güncelleme:
Adana'da, heyelan nedeniyle kapanan Feke-Kozan kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Feke ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Feke-Kozan kara yolu Akkaya Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.
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