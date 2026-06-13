Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da heyelan nedeniyle kapanan Feke-Kozan kara yolu ekiplerce açıldı

        Adana'da heyelan nedeniyle kapanan Feke-Kozan kara yolu ekiplerce açıldı

        Adana'da, heyelan nedeniyle kapanan Feke-Kozan kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Adana'da heyelan nedeniyle kapanan Feke-Kozan kara yolu ekiplerce açıldı

        Adana'da, heyelan nedeniyle kapanan Feke-Kozan kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Feke ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle Feke-Kozan kara yolu Akkaya Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi.

        Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullar ne zaman açılacak?
        Okullar ne zaman açılacak?
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek

        Benzer Haberler

        Feke-Kozan kara yolu sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Feke-Kozan kara yolu sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Kaldığı evde yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Kaldığı evde yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Adana'da AVM'de sandalyeli kavga: Kadınlar arada kaldı
        Adana'da AVM'de sandalyeli kavga: Kadınlar arada kaldı
        Dünya karate şampiyonu muhtar, öğrencileriyle Avrupa şampiyonluğu hedefliyo...
        Dünya karate şampiyonu muhtar, öğrencileriyle Avrupa şampiyonluğu hedefliyo...
        Adana'da evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Adana'da evinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Taksiciler konvoyla korsan taşımacılığa tepki gösterdi Taksicilerden D2 bel...
        Taksiciler konvoyla korsan taşımacılığa tepki gösterdi Taksicilerden D2 bel...