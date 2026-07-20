Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selahattin Eyyubi Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki PVC atölyesinde 20 Temmuz'da yakınlarıyla konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Ali Güloğlu (45), kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Güloğlu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polisin olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışması sürüyor.

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