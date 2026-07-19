Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.





19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'ndeki bir iş yerine başında kask bulunan şüpheli, tabancayla ateş açtı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Saldırıda yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Şüpheli, olayın ardından bölgeden kaçarken çevreye de rastgele ateş açtı.



Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

