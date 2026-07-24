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        Adana'da Karaisalı Halk Şenliği düzenlendi

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde Karaisalı Halk Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 23:58 Güncelleme:
        Adana'da Karaisalı Halk Şenliği düzenlendi

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde Karaisalı Halk Şenliği düzenlendi.

        Kızıldağ Yaylası'nda Anahtar Parti tarafından düzenlenen etkinlikte yerel şarkıcılar Çağlar Öz, Sami Deveci, Ali Topak ve Metin Şirinkaya konser verdi.

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da şenliğe katılarak konuşma yaptı.

        Ağıralioğlu'na Yörük yağlığı ile hediyeler verildi.












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