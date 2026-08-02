Adana'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası ölü bulundu

Adana'da 30 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Alzheimer hastası Rasih Özmen'in cesedi bulundu.



Polis ve AFAD ekipleri, 30 Temmuz'da elektrik faturasını ödemek için ayrıldığı evine dönmeyen Özmen'in son olarak görüldüğü Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki arama çalışmalarını sürdürdü.



Seyhan Baraj Gölü'nün Çatalan Batı Köprüsü yakınlarındaki bölgede arama çalışması yapan ekipler Özmen'in cesedini buldu.



Merkez Seyhan ilçesinde kızıyla yaşayan Özmen elektrik faturasını ödemek için ayrıldığı evine dönmemiş, ailenin ihbarı üzerine polis ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

