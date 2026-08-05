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        Adana'da kayıp olarak aranan engelli kişi bulundu

        Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan işitme ve konuşma engelli kişi ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 00:28 Güncelleme:
        Adana'da kayıp olarak aranan engelli kişi bulundu

        Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan işitme ve konuşma engelli kişi ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

        Jandarma, AFAD ve Yesevi Arama Kurtarma ekipleri, Postkabasakal Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra haber alınamayan 52 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Uğur Okuducu'yu arama çalışmalarını sürdürdü.

        Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Okuducu, Tepecikören Mahallesi'nde bulundu.

        Kozan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Okuducu, daha sonra ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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