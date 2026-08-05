Adana'da kayıp olarak aranan engelli kişi bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan işitme ve konuşma engelli kişi ekiplerin çalışmasıyla bulundu.



Jandarma, AFAD ve Yesevi Arama Kurtarma ekipleri, Postkabasakal Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra haber alınamayan 52 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Uğur Okuducu'yu arama çalışmalarını sürdürdü.



Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Okuducu, Tepecikören Mahallesi'nde bulundu.



Kozan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Okuducu, daha sonra ailesine teslim edildi.

