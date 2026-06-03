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        Adana'da köpeğin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasında

        Adana'nın Kozan ilçesinde apartman bahçesinde köpeğin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Adana'da köpeğin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasında

        Adana'nın Kozan ilçesinde apartman bahçesinde köpeğin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Şevkiye Mahallesi'nde ikamet eden Hakan Küpeli (30), 27 Mayıs'ta Kurban Bayramı namazını kılmak için gittiği camiden döndüğü sırada evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde bir köpeğin saldırısına uğradı.

        Bacağından yaralanan Küpeli, hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Köpeğin, Hakan Küpeli'ye saldırması apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Küpeli, gazetecilere, apartmanın bahçesinde köpeğe yiyecek veren kuzeniyle bayramlaşmak için yanına yaklaştığı sırada hayvanın kendisine saldırdığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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