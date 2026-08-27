Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da köprüden nehre düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Adana'da köprüden nehre düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde köprüden nehre düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 05:10 Güncelleme:
        Adana'da köprüden nehre düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde köprüden nehre düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

        Ziyapaşa Mahallesi'nde bir kişinin nehir üstündeki köprüden düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Nehrin çevresinde önlem alan ekipler, halata bağlı can simidi ve merdiven yardımıyla Abdulaziz Akyüz'ü sudan çıkardı.

        Kurtarılan Akyüz, sağlık personelince hastaneye götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde!
        F.Bahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde!
        Devler Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı!
        Devler Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe elemeleri Devler Ligi'nde 5. kez geçti
        F.Bahçe elemeleri Devler Ligi'nde 5. kez geçti
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"
        Ceyhan'da kabus gibi kaza
        Ceyhan'da kabus gibi kaza
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması

        Benzer Haberler

        Adana'da kauçuk ayakkabı tabanı fabrikasında yangın
        Adana'da kauçuk ayakkabı tabanı fabrikasında yangın
        Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Ayakkabı tabanı üreten fabrika alevlere teslim oldu
        Ayakkabı tabanı üreten fabrika alevlere teslim oldu
        Adana'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
        Adana'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
        Tomruk yüklü kamyondan düşen işçi öldü
        Tomruk yüklü kamyondan düşen işçi öldü
        Adana'da traktörden ayrılan römork 2 kişiye çarptı; kaza anı kamerada
        Adana'da traktörden ayrılan römork 2 kişiye çarptı; kaza anı kamerada