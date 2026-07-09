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        Adana'da minibüsün çarpması sonucu yayanın öldüğü kaza araç kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarpması sonucu bir yayanın hayatını kaybettiği kazanın araç kamerasınca kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 21:25 Güncelleme:
        Adana'da minibüsün çarpması sonucu yayanın öldüğü kaza araç kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarpması sonucu bir yayanın hayatını kaybettiği kazanın araç kamerasınca kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı.

        Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda 7 Temmuz'da yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a (22), Mehmet L. (45) idaresindeki minibüsün çarptığı kaza, araç içi kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, söz konusu minibüsün bulvarda, önündeki otomobili solladığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a çarptıktan sonra uzaklaşması yer aldı.

        - Olay

        Mehmet L. idaresindeki 01 M 0568 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, 7 Temmuz'da Bülent Angın Bulvarı'nda yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a çarpmış, hastaneye kaldırılan Elsun kurtarılamamıştı. Polis ekiplerince yakalanan sürücü tutuklanmıştı.

        Öte yandan 2,63 promil alkollü olduğu tespit edilen Mehmet L'nin ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuş, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "alkollü araç kullanmak" ve "kaza yerini terk etmek" maddelerinden 100 bin lira ceza kesilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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