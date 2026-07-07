Adana'da minibüsün çarpması sonucu yayanın öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün çarpması sonucu bir yayanın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda dün yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a (22), Mehmet L. idaresindeki minibüsün çarptığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, minibüsün Elsun'a çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı yer aldı. Öte yandan, sürücü Mehmet L'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Mehmet L. idaresindeki 01 M 0568 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, Bülent Angın Bulvarı'nda yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Elsun'a (22) çarpmış, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Elsun, müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.