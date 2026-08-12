Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Emine Eylem Y'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Azra Nazlı Sarıoğlu'na çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.