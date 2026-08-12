Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, daha sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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