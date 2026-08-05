Adana'da pikap ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde pikap ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Hasan C'nin kullandığı 02 KA 522 plakalı pikap, Turgut Özal Bulvarı'ndan Bilge Sokak istikametine döndüğü sırada Ali S. idaresindeki 01 ASB 637 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ali S, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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