Adana'da serinlemek için girdiği çayda kaybolan kişinin cesedi bulundu

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 31 Mayıs'ta serinlemek için girdiği çayda kaybolan kişinin cesedi bulundu. Çorlu Mahallesi'nde, 31 Mayıs'ta serinlemek için girdiği Körkün Çayı'nda kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışmaları, jandarma ve polis ekiplerince sürdürüldü. Ekipler, Alptekin'in cesedini, suya girdiği yerden 4 kilometre uzakta buldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ömer Alptekin'in serinlemek için girdiği Körkün Çayı'nda kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

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