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        Adana'da serinlemek için girdiği çayda kaybolan kişinin cesedi bulundu

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 31 Mayıs'ta serinlemek için girdiği çayda kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Adana'da serinlemek için girdiği çayda kaybolan kişinin cesedi bulundu

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 31 Mayıs'ta serinlemek için girdiği çayda kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        Çorlu Mahallesi'nde, 31 Mayıs'ta serinlemek için girdiği Körkün Çayı'nda kaybolan Ömer Alptekin'i arama çalışmaları, jandarma ve polis ekiplerince sürdürüldü.

        Ekipler, Alptekin'in cesedini, suya girdiği yerden 4 kilometre uzakta buldu.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Ömer Alptekin'in serinlemek için girdiği Körkün Çayı'nda kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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