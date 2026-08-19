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        Adana'da silahla öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki kavgada silahla öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi, firari şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 19:52 Güncelleme:
        Adana'da silahla öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri defnedildi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki kavgada silahla öldürülen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi, firari şüpheli yakalandı.

        Belediye Evleri Mahallesi’nde dün akşam alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada öldürülen Aytekin Fil (53) ile oğlu Sinan Fil'in (30) cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Cenazeler toprağa verilmek üzere Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığına götürüldü.

        Eşini ve oğlunu kaybeden, kendisi de yaralanan Neslihan Fil (48) hastanedeki tedavisinin ardından tekerlekli sandalyeyle cenaze törenine katıldı.

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        Neslihan Fil ve yakınları cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döktü.

        Kılınan cenaze namazlarının ardından baba ile oğlunun cenazeleri burada toprağa verildi.

        Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı Mehmet Nuri A. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Gürselpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

        Şüphelinin işlemleri sürüyor.

        - Olay

        Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir iş yerinde dün alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları ileri sürülen Mehmet Nuri A. ile Aytekin Fil arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

        Kavgada Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil'e tabancayla ateş açıp hafif ticari aracına binip kaçmaya çalışan Mehmet Nuri A, bu sırada araca binerek kendisine müdahale eden çiftin oğlu Sinan Fil'e de ateş açmıştı.

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        İhbar üzerine olay yerine ve şüphelinin kaçtığı bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

        Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aytekin Fil kurtarılamamış, eşi Neslihan Fil ise tedavi altına alınmıştı.

        Zanlının merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta bırakarak kaçtığı araçta yapılan incelemede Sinan Fil'in de hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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