Adana'da silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.
Aydın Mahallesi'nde Ali Ersoy (55) ile oğlu Ömer Ersoy (29), kendilerine ait tarlada buğday biçerken traktörle gelen E.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Av tüfeğiyle ateş açılan baba Ali Ersoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan oğlu Ömer Ersoy da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan saldırgan jandarma ekiplerince yakalandı.
Öte yandan, E.K'nin kızının 2 yıl önce Ali Ersoy’un diğer oğlu Y.E. ile kaçarak evlendiği, aileler arasında bu nedenle husumet bulunduğu öne sürüldü.
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