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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu hayatını kaybetti

        Adana'nın Kozan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 20:48 Güncelleme:
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        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu hayatını kaybetti

        Adana'nın Kozan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

        Aydın Mahallesi'nde Ali Ersoy (55) ile oğlu Ömer Ersoy (29), kendilerine ait tarlada buğday biçerken traktörle gelen E.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        Av tüfeğiyle ateş açılan baba Ali Ersoy, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan oğlu Ömer Ersoy da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olaydan sonra kaçan saldırgan jandarma ekiplerince yakalandı.

        Öte yandan, E.K'nin kızının 2 yıl önce Ali Ersoy’un diğer oğlu Y.E. ile kaçarak evlendiği, aileler arasında bu nedenle husumet bulunduğu öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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