Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da trafik denetimi yapıldı

        Adana'da trafik denetimi yapıldı

        Adana'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 23:14 Güncelleme:
        Adana'da trafik denetimi yapıldı

        Adana'da polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İstasyon Meydanı'nda trafik uygulaması yaptı.

        Polis ekipleri 182 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.

        Denetimlerde 2 araç trafikten men edildi.

        Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 42 aracın sürücüsüne para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Ukrayna'ya kınama
        İran'dan Ukrayna'ya kınama
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Şişli'de bir dairenin odasının duvarı yıkıldı
        Şişli'de bir dairenin odasının duvarı yıkıldı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"
        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Kozan ilçesinde kayalıkta mahsur kalan keçi kurtarıldı
        Kozan ilçesinde kayalıkta mahsur kalan keçi kurtarıldı
        Önce cep telefonundaki kişiye el salladı, sonra tabancayla dondurmacıyı öld...
        Önce cep telefonundaki kişiye el salladı, sonra tabancayla dondurmacıyı öld...
        İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan PVC ustası, 6 gün sonra hastanede öldü
        İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan PVC ustası, 6 gün sonra hastanede öldü
        İş yerinde vurulan PVC ustası yaşam savaşını kaybetti Kasklı şüphelinin iş...
        İş yerinde vurulan PVC ustası yaşam savaşını kaybetti Kasklı şüphelinin iş...
        Adana'da suya düşen kızının terliğini almak için baraj gölüne giren kişi bo...
        Adana'da suya düşen kızının terliğini almak için baraj gölüne giren kişi bo...
        Çocuğunun terliğini almak için girdiği baraj gölünde boğuldu
        Çocuğunun terliğini almak için girdiği baraj gölünde boğuldu