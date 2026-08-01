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        Adana'da trafik kazasında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Adana'da trafik kazasında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Eskimantaş Mahallesi'nde dün meydana gelen kazada ağır yaralanan muhtar Mustafa Aköz (48), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Dün, Eskimantaş Mahallesi'nde, Aköz'ün kullandığı 01 ALB 509 plakalı traktör devrilmişti. Kazada, sürücü ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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