Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kitap arasına gizledikleri uyuşturucuyu sattıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında dava açıldı.



Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 Mart'ta tutuklanan A.Ş. ve S.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Dumlupınar Mahallesi'ndeki tek katlı ikamete düzenlediği operasyonda, S.D'nin kitap arasına gizlediği 22,66 gram sentetik uyuşturucuyu evin arka penceresinin önünde bekleyen M.K'ye satarken yakalandığı, bu sırada A.Ş'nin de gözcülük yaptığı belirtildi.



Sanıkların HTS kayıtlarında uyuşturucu ticaretiyle ilgili şifreli konuşmaların yer aldığı ifade edilen iddianamede, S.D'nin üst aramasında da uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 200 liranın ele geçirildiği kaydedildi.



Evde yapılan aramada da 11 uyuşturucu hapın ele geçirildiği belirtilerek, A.Ş. ve S.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10'ar yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istendi.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.



