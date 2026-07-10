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        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde bere içine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilde bere içine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

        Denizli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 22 Şubat'ta tutuklanan T.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

        Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, internet tabanlı programlardan sipariş veren kişilere uyuşturucu ulaştırdığı belirlenen T.D'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındığı belirtildi.

        Olay günü gece vakti otomobilinde bekleyen T.D'nin, bere içine sakladığı 9,89 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis tarafından yakalandığı iddianamede yer aldı.

        İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu T.D'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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