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        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 29 hükümlü yakalandı

        Adana'da haklarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 29 hükümlü yakalandı

        Adana'da haklarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 1 yıl 8 ay ile 19 yıl 1 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 29 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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