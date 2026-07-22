Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Adana'da uzmanlardan "yapı stokunun yenilenmesi" uyarısı

        Adana'da uzmanlardan "yapı stokunun yenilenmesi" uyarısı

        Deprem riski taşıyan iller arasında yer alan Adana'da uzmanlar, olası sarsıntılarda can ve mal kayıplarının azaltılması için yapı stokunun yenilenmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Adana'da uzmanlardan "yapı stokunun yenilenmesi" uyarısı

        Deprem riski taşıyan iller arasında yer alan Adana'da uzmanlar, olası sarsıntılarda can ve mal kayıplarının azaltılması için yapı stokunun yenilenmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Adana'da 13 bina yıkılırken, 418 kişi hayatını kaybetti.

        Depremlerin ardından kentte yapılan hasar tespit çalışmalarında 41 binanın acil yıkılmasına karar verilirken, 3 bin 297 bina ağır, 4 bin 62 bina ise orta hasarlı olarak belirlendi.

        Uzmanlar, Adana'da özellikle eski yapıların deprem güvenliği açısından incelenmesi, güçlendirilmesi gereken binaların iyileştirilmesi ve riskli yapıların yenilenmesinin önem taşıdığına dikkati çekiyor.

        - "Yapı stoklarını incelediğimizde bazı sorunlarla karşılaştık"

        Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demir, AA muhabirine, Ulusal Yapı Denetim Sistemi verilerine göre kentte 2002'den bu yana 18 bin 763 kayıtlı bina bulunduğunu, denetimi süren yapı inşaatı sayısının ise 5 bin 925'e ulaştığını söyledi.

        Depremlerin yapı stoklarının depreme karşı dayanıklılığına ilişkin önemli veriler ortaya koyduğunu belirten Demir, "Yıkımın ardından yapı stoklarını incelediğimizde bazı sorunlarla karşılaştık. Özellikle işçilik hatalarının olduğu, projenin sahada uygulanmasıyla ilgili sorunlar olduğu ortaya çıktı." dedi.

        Demir, depremlerde kamu binalarının iyi bir sınav verdiğini, yapı denetimine tabi olan yapılarda da hasar boyutlarının düşük seviyede kaldığını ifade etti.

        Adana'daki yapı stokunun çok eskilere dayandığını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

        "Depremler bize gösteriyor ki yapı stoklarının ivedilikle ya yerinde dönüşüm ya da kentsel dönüşümle yeniden 2018 Deprem Yönetmeliğimize göre dizayn edilip, daha doğru, kontrollü ve uygun mühendislik çözümleriyle üretilmesi ihtiyacı doğurmuştur. Eski Adana dediğimiz yerleri yerinde ve kentsel dönüşümlerle depreme dayanıklı yapılarla güçlendirebilirsek Adana'mızı yarınlara daha huzurlu ve güvenli hazırlamış oluruz."

        Demir, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının yürüttüğü çalışmalarla yapı stokunun yenilenmeye başlandığını belirtti.

        - 2000'den önce inşa edilmiş binalar için uyarı

        Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da yapı stokunun yenilenmesinin yalnızca inşaat sektörü açısından değil, toplumsal güvenlik bakımından da öncelikli bir konu olduğunu dile getirdi.

        Kentte yaşı 30'un üzerinde olan binaların oranının yaklaşık yüzde 70 civarında olduğuna dikkati çeken Karslıoğlu, şunları kaydetti:

        "2000'den önce yapılmış binaların tamamen yeniden projelendirilmesi, devletimizin sunduğu yerinde dönüşümden faydalanması gerekiyor ya da vatandaşlarımızın bir mühendisten güçlendirme projesi yaparak binalarını güçlendirmesi gerekiyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Düşen helikopterden acı haber
        Düşen helikopterden acı haber
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Brent petrol 100 dolara yeniden yaklaşıyor
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        Küçük kızı da Pitt'i bıraktı
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu

        Benzer Haberler

        Adana'da yaralama ve gasp iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında dava açıld...
        Adana'da yaralama ve gasp iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında dava açıld...
        Arkadaşının 12 yaşındaki oğluna pazarda yankesicilik yaptırdı
        Arkadaşının 12 yaşındaki oğluna pazarda yankesicilik yaptırdı
        Adana'da çocuğa hırsızlık yaptırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı
        Adana'da çocuğa hırsızlık yaptırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı
        Arkadaşının 12 yaşındaki çocuğuna yankesicilik yaptırdı 12 yaşındaki çocuğu...
        Arkadaşının 12 yaşındaki çocuğuna yankesicilik yaptırdı 12 yaşındaki çocuğu...
        Adana'da yağlık ayçiçeği hasadı başladı: Yüksek rekolte üreticiyi sevindird...
        Adana'da yağlık ayçiçeği hasadı başladı: Yüksek rekolte üreticiyi sevindird...
        Adana'da akrabasını tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis...
        Adana'da akrabasını tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis...