Adana'da vidanjör yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Seyhan ilçesinde vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete sıçrayan yangınla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Tellidere Mahallesi 72067 Sokak'ta dün Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete de sıçrayan yangınla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle vidanjör ve 2 motosiklet kullanılamaz hale gelmiş, sokaktaki bazı evlerde de hasar oluşmuştu.