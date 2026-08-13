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        Adana'da vidanjör yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Seyhan ilçesinde vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete sıçrayan yangınla ilgili resen soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Adana'da vidanjör yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Seyhan ilçesinde vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete sıçrayan yangınla ilgili resen soruşturma başlattı.

        Başsavcılık, Tellidere Mahallesi 72067 Sokak'ta dün Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete de sıçrayan yangınla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle vidanjör ve 2 motosiklet kullanılamaz hale gelmiş, sokaktaki bazı evlerde de hasar oluşmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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