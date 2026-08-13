Adana'da vidanjör yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Seyhan ilçesinde vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete sıçrayan yangınla ilgili resen soruşturma başlattı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Seyhan ilçesinde vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete sıçrayan yangınla ilgili resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Tellidere Mahallesi 72067 Sokak'ta dün Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ASKİ) ait vidanjörde çıkan ve 2 motosiklete de sıçrayan yangınla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle vidanjör ve 2 motosiklet kullanılamaz hale gelmiş, sokaktaki bazı evlerde de hasar oluşmuştu.
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