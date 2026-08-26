Adana'da yabancı uyruklu 2 kadının karnından 1,5 kilogram uyuşturucu çıktı

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere götürüldükleri hastanede röntgen çekilen kadınların mide ve bağırsaklarında çok sayıda kapsül bulunduğu tespit edildi. Yapılan tıbbi müdahaleyle zanlılardan 140 kapsül halinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Adana'da mide ve bağırsaklarında kapsül halinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu taşıyan 2 yabancı uyruklu kadın ve buluştukları 2 zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.