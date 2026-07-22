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        Adana'da yaralama ve gasp iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bıçakla yaraladıkları kişinin parası ile ehliyet, kimlik ve kredi kartlarını gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 16 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Adana'da yaralama ve gasp iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bıçakla yaraladıkları kişinin parası ile ehliyet, kimlik ve kredi kartlarını gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 16 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Ziyapaşa Mahallesi'nde 31 Mart'ta bacağından bıçaklanan B.Y'nin (45) el çantasındaki parası ile ehliyet, kimlik ve kredi kartlarının zorla alınmasına ilişkin 2 Nisan'da tutuklanan A.T.S. (21), F.B. (21) ve Ö.T. (22) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü gece saatlerinde alkollü eğlence mekanından çıkan müşteki B.Y'nin otomobiline binip çalıştıracağı sırada, sanıkların aracın kapısını zorla açtıkları belirtildi.

        İddianamede, Ö.T. ve F.B'nin müştekiyi darbettiği, A.T.S'nin ise B.Y'yi bıçakla bacağından yaraladığı ifade edildi.

        Sanıkların daha sonra müştekiye ait el çantasının içindeki 17 bin lira, 12 ayrı bankaya ait kredi kartı, ehliyet ve kimlik kartlarını gasbederek olay yerinden kaçtıkları belirtilerek, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "silahla basit yaralama" suçlarından 10 yıl 6'şar aydan 16 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        İfadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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