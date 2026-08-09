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        Adana'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 22:52 Güncelleme:
        Adana'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 01 BOT 92 plakalı traktör, İ.K.S. idaresindeki 07 BBP 06 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Adana Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü Kozan-Kadirli kara yolu Yassıçalı Mahallesi civarında çarpıştı.

        Kazada araçlardaki iki kişi yaralandı.

        Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışan iki yaralı itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

        Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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