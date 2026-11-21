YAKUP SAĞLAM - Adana'daki çiçek üreticileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde artan siparişleri karşılamak için seralarda yoğun mesai yapıyor.

Kentteki seralarda çeşitli dönemlerde ve büyük emeklerle yetiştirilen çiçekler, özel günlerde daha fazla rağbet görüyor. Seralarda üretilen çiçeklerin bir kısmı yurt dışına gönderilirken, bir kısmı da yurt içindeki mezatlarda iç piyasaya sunuluyor.

Öğretmenler Günü dolayısıyla kasımpatı, gül, orkide, Atatürk çiçeği ve barış çiçeğinin yanı sıra çeşitli saksı bitkileri de alıcı buluyor.

Gardenkoala Çiçek Üretim Merkezi Müdür Yardımcısı Burakay Efe, AA muhabirine, özel günlerde çiçek talebinin arttığını söyledi.

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24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde sektörde hareketlilik yaşandığını belirten Efe, "Toplum olarak özel günlere değer veren bir ülke olduğumuz için özellikle Öğretmenler Günü, Kadınlar Günü, Sevgililer Günü ve Anneler Günü'nde satışlarımız artıyor. Bu özel günlerde çiçek talebi hayli fazla oluyor." dedi.

Efe, 24 Kasım öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını ifade ederek, "70 ana çeşitte yıllık 6 milyon bitki üretimi yapıyoruz. Öğretmenler Günü için yaklaşık 300-350 bin bitki üreterek sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Başta Akdeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin 7 bölgesine dağıtım yapıyoruz." diye konuştu.

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- "Çiçeğe talep normal günlere oranla 3-5 kat fazla oluyor"

Adana Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Acar da Öğretmenler Günü'ne özel hazırlık yaptıklarını anlattı.

Seralarda, öğretmenlere hediye edilecek farklı çiçekler toplandığını belirten Acar, "Öğretmenler Günü'nde çiçeğe talep normal günlere oranla 3-5 kat fazla oluyor. Kasımpatı, gül, papatya ve Kazablanka çeşitlerimiz daha fazla satılıyor. Ortalama her çiçekçimiz 1000-1500 dal çiçek satışı yapabiliyor." ifadesini kullandı.