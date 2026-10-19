Adana'daki tenis kulübü, yeni şampiyonlar yetiştirmeyi hedefliyor

YAKUP SAĞLAM - Yetiştirdiği milli sporcularla Türk tenisinin gelişimine katkı sunan Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK), genç sporcularını uluslararası turnuvalara hazırlayarak, yeni şampiyonlar çıkarmayı hedefliyor.

Temelleri 1968'de Abdullah Paksoy, Haluk Kerkeser, Behçet Bölgen, Atilla Binöz ve Turgay Şenyüz'ün girişimiyle atılan ATDSK, 10 Mart 1969'da kuruldu.

Kulüp, altyapıdan yetiştirdiği milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve İpek Soylu'yu Türk tenisine kazandırmanın yanı sıra Berfu Cengiz, Melisa Ercan ve Yankı Erel gibi isimlerin de başarılarında büyük rol oynadı.

Tesislerinde 400 sporcunun eğitim aldığı ATDSK, genç tenisçilerin ulusal ve uluslararası alanda başarı elde etmelerini sağlayarak yeni şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

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- "Kulübümüz çok büyük oyuncular çıkarttı"

ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, AA muhabirine, Türkiye'de ilk uluslararası akademiyi 5 yıl önce kurduklarını söyledi.

Kulübün kuruluşundan bu yana çok önemli isimleri tenise kazandırdıklarını ifade eden Keskin, "Kulübümüz çok büyük oyuncular çıkarttı. Bunun en büyük örnekleri Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Melisa Ercan'dır. Türk tenisine ve bayrağımıza hizmet eden ulusal ve uluslararası sporcular yetiştiriyoruz." dedi.

Keskin, yetiştirdikleri sporcuların uluslararası başarılarını takip etmenin kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu, onların başarılarının diğer çocuklara da örnek teşkil ettiğini belirtti.

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Kulüp sporcularından Piraye Özdemir de tenise ATDSK'de başladığını dile getirdi.

Kulübün yetiştirdiği başarılı sporcular gibi kendisinin de şampiyon olmak istediğini belirten Piraye, "Berfu ablamız geçen WTA 125'te şampiyon oldu. Kulüpte aynı kortlarda antrenman yapmak bize gerçekten güzel bir motivasyon sağlıyor." diye konuştu.

Melis Keser de kulüpte yetişen başarılı sporcuları örnek aldığını, onların başarılarının kendilerine ilham verdiğini kaydetti.