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        Bosna-Hersek'ten hareket eden "Filistin Konvoyu" Adana'ya ulaştı

        Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Adana'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 21:40 Güncelleme:
        Bosna-Hersek'ten hareket eden "Filistin Konvoyu" Adana'ya ulaştı

        Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Adana'ya geldi.

        Otobüs ve otomobillerden oluşan, 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoy, Adana Filistin Dayanışma Platformu (AFİDAP) ve Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) organizasyonuyla merkez Seyhan ilçesindeki Öğretmenler Bulvarı'nda karşılandı. Burada vatandaşların da katıldığı konvoy Merkez Park'a ulaştı.

        Konvoy yöneticilerinden Davut Daşkıran, parkta düzenlenen mitingde, konvoyun Adana'ya ulaştığı gibi dua ve desteklerle Batı Şeria'ya da ulaşacağını ümit ettiğini söyledi.

        İsrail'in konvoyu "yüksek riskli organizasyon" ilan ettiğini ifade eden Daşkıran, şöyle konuştu:


        "Zaten biz şiddetsiz bir sivil direnişi temsil ediyoruz ama onların risk analizi yapmasının böyle raporlamasının altında şu yatıyor, Batı Şeria'ya yönelen onları tir tir titreten bu konvoy 'İnsanlar artık sadece Gazze'yi değil Filistin'i bir bütün olarak ele alıyor' algısını uyandırdı. Bu algıyı devam ettireceğimizi de bildikleri için yüksek riskli gösteriyorlar. İnşallah bu riski arttırmaya var mıyız?"

        Daşkıran, konvoyun kar topu gibi her şehirde daha da büyüyeceğini ve İsrail için korku kaynağı olacağını ifade etti.

        - "Evrensel bir dil kullanmamız gerekiyor"

        Bugün kendilerinde iman, insanlık, vicdan şuuru olduğunu belirten Daşkıran, şöyle devam etti:

        "Allah'ın izniyle eğer bu şuurlarla ortaya çıkarsak, imanımızı Hazreti Musa'nın asası gibi ortaya atarsak, bütün sahte iman taklidi yapanların hepsini yutacak ve inşallah İsrail yanlısı olanların hepsinin yüzünü ortaya çıkaracak. Yapmamız gereken şey, Bismillah diyerek Allah'ın adıyla, ihlasla, vicdanla çıkmak, şiddetsiz bir eylemi savunmak. Evrensel bir dil kullanmamız gerekiyor. Çünkü İsrail bugün tam olarak böyle misyonları terörizmle aynı safa koymak için bizden radikal bir tavır bekliyor. Ama onlara istediklerini vermeyeceğiz. Çünkü biz sivil itaatsizliği hedef edinmiş, sivil bir hareket olarak onlara sivil halkın ordulardan bile daha güçlü olduğunu Allah'ın izniyle göstereceğiz."

        Daşkıran, katılımcılardan, konvoyun gücünü artırmak için tüm sosyal medyada duyurup paylaşmalarını istedi.

        Konvoy, geceyi Adana'da geçirdikten sonra yarın sabah kentten ayrılacak.

        Programa Adana Müftüsü Mehmet Taşcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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