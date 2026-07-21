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        "Gönüllü palyaçolar" kırsalda yaşayan çocukların yüzünü etkinlikle güldürüyor

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da bedensel engelli Fırat Arsunar'ın başkanlığını üstlendiği "Gönüllü Palyaçolar Grubu" kırsal mahallelerde düzenledikleri etkinliklerde çocukları eğlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        "Gönüllü palyaçolar" kırsalda yaşayan çocukların yüzünü etkinlikle güldürüyor

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da bedensel engelli Fırat Arsunar'ın başkanlığını üstlendiği "Gönüllü Palyaçolar Grubu" kırsal mahallelerde düzenledikleri etkinliklerde çocukları eğlendiriyor.

        Kentte bir grup genç tarafından 2010'da kurulan topluluk, farklı yaş ve meslekten 100'e yakın gönüllüye ulaştı.

        Kırsal mahallelerde organize ettikleri etkinliklerde çocukları müzik, dans, yüz boyama ve eğlenceli oyunlarla buluşturan gönüllülere, bedensel engelli Arsunar öncülük ediyor.

        Sosyal sorumluluk projelerine de katılan "Gönüllü Palyaçolar Grubu" üyeleri, kanser tedavisi gören ve sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik moral etkinlikleri düzenliyor.

        Son olarak Yüreğir ilçesi Hacıali Mahallesi'ni ziyaret eden gönüllüler, yaptıkları gösterilerle çocukların yanı sıra ailelerin de yüzünü güldürdü.

        - "Her engele takılmamak lazım"

        Etkinliklere tekerlekli sandalyesiyle katılan Fırat Arsunar, AA muhabirine, topluluğun çalışmalarını gönüllülük esasıyla yürüttüğünü söyledi.

        Çocukları sevindirmeyi amaçladıklarını dile getiren Arsunar, "Çocukların yanına gittiğimizde inanılmaz mutlu oluyorlar. Gözlerindeki o ışıltı, bir sonraki etkinliklerimizin umudu oluyor. Çocukların o neşesi, hayata bakış açıları muhteşem izlenim veriyor." dedi.

        Arsunar, palyaçoluk yaptığını belirterek, "Gittiğim yerlerde engelim bana sıkıntı yaşatıyor ama 'engelsiz bir yaşam için el ele' dedik. Bu yolda mücadelemizi devam ettiriyoruz. Her engele takılmamak lazım. Palyaço görmeyen çocuklar bazı etkinliklerde bizi gördüklerinde o kadar güzel eğleniyorlar ki geleceklerine umut oluyoruz." diye konuştu.

        - "Bu grupta olmak bana inanılmaz iyi geliyor"

        Gönüllü palyaçolardan Tülin Töge de yaklaşık 7 yıldır etkinliklere katıldığını ifade ederek, "Bu grupta olmak bana inanılmaz iyi geliyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve keyif alıyorum. Karşılığında para alsam bu kadar mutlu olmam." dedi.

        Kardelen Kılıç da çocukları eğlendirmenin kendilerini motive ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Çocukların yüzünü boyuyor, onlarla eğleniyor, dans ediyoruz. Çok mutlu oluyorum. Her çocuğun gülmesi gerektiğine inanıyorum. Bundan dolayı zaten gönüllü palyaçolar ekibine katıldım. Umarım dünyadaki tüm çocukların yüzü güler."

        Çocuklardan Namaz Pamuk ise etkinlikte keyifli anlar geçirdiklerini belirterek, "Oyun oynadık, dans ettik ve balon patlattık. Çok eğlendik. Çok mutlu oldum ve sevindim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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