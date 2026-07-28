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        GÜNCELLEME - Adana'da balık tutmak isterken nehre düşen kişi kayboldu

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık tutmak isterken nehre düşerek kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 11:58 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Adana'da balık tutmak isterken nehre düşen kişi kayboldu

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık tutmak isterken nehre düşerek kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, balık tutmak amacıyla Koruklu Mahallesi yakınındaki Ceyhan Nehri'ne giden 2 kişiden Cumali Tosun (60), kıyıda dengesini kaybederek suya düştü.

        Tosun'un akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarın ardından bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, havadan dronla, nehirde botla arama yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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