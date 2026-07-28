GÜNCELLEME - Adana'da balık tutmak isterken nehre düşen kişi kayboldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık tutmak isterken nehre düşerek kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, balık tutmak amacıyla Koruklu Mahallesi yakınındaki Ceyhan Nehri'ne giden 2 kişiden Cumali Tosun (60), kıyıda dengesini kaybederek suya düştü. Tosun'un akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, havadan dronla, nehirde botla arama yaptı.

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