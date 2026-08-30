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        GÜNCELLEME - Adana'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürüp baldızını yaraladı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü, baldızını yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 16:58 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Adana'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürüp baldızını yaraladı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürdü, baldızını yaraladı.

        Küçükkırım Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda Yusuf A. (32), önce eşi Asya A'ya (25) sonra da baldızı Medine G'ye (16) tabancayla ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Yaralanan iki kardeş, sağlık personelince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Asya A, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Asya A, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan şüpheli Yusuf A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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