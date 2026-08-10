GÜNCELLEME - Adana'da eski eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 10 yıl önce boşandığı eşi Ayşe K'nin (52) Serinevler Mahallesi'ndeki ikametine giden A.T. (56) kadına bıçakla saldırdı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayşe K, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan A.T, polis ekiplerince Pozantı ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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