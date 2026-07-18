GÜNCELLEME - Adana'da iş yerine çarşaf giyerek silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çarşaf giyerek bir iş yerine tabancayla ateş açan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çarşaf giyerek bir iş yerine tabancayla ateş açan şüpheli tutuklandı.
Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki bir iş yerinin önüne gelen çarşaflı şüpheli, tabancayla iş yerine ateş açtı.
Şüpheli, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, çarşaf giyen şüphelinin iş yerinin önüne gelerek tabancayla ateş açması ve ardından koşarak uzaklaşması yer alıyor.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliğini belirlediği 18 yaşındaki şüpheli B.T'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Anadolu Mahallesi'nde yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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