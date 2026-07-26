GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, otomobille Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisine giden Osman A. (28) yanındaki Semra Yılmaz'a (44) tabancayla ateş etti.



Park halindeki bir araçta oturan Ali Can Demir (25) ve akrabası Sinan İlbey'i (28) de olaya şahit oldukları gerekçesiyle silahla vuran zanlı, olay yerinden kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık personeli, vurulan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Demir ve İlbey'in naaşları, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.



Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste polis ekiplerince saldırıda kullandığı tabancayla yakalanan Osman A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Semra Yılmaz'ın, kendisini rahatsız ettiği ve evinin önünde taşkınlık çıkardığı öne sürülen zanlıyı uzaklaştırmak için birlikte Rüzgarlı Tepe mevkisine gittiği öğrenildi.



